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Справа Новака: колишній радниці також повідомили про підозру

Україна, Вівторок 21 липня 2020 17:51
Справа Новака: колишній радниці також повідомили про підозру
Фото: Славомир Новак
Автор: Максим Зайченко

У справі на цей момент фігурують 5 осіб

Екс-радниці колишнього керівника "Укравтодору" Славоміра Новака повідомили про підозру у рамках розслідування про корупцію і відмивання грошей. У справі на цю мить фігурують 5 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Зараз у справі повідомлено про підозру 5 особам - в. о. голови "Укравтодору", двом громадянам Польщі, іноземному громадянину - представнику однієї з компаній-учасниць тендерів "Укравтодору", а також громадянці України - екс-радниці керівника "Укравтодору".

Робота спільної слідчої групи триває, досліджуються інші можливі епізоди злочинної діяльності на території України, Республіки Польща та інших країн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня Новаку в прокуратурі Варшави висунули звинувачення: його підозрюють у керівництві організованої злочинною групою, яка отримувала вигоду від корупції.

За даними прокуратури Польщі, в результаті корупційних схем він отримав близько 300 тисяч євро.

Відзначимо, у 2016-2019 роках Новак очолював "Укравтодор", але у вересні подав у відставку, сказавши, що отримав "нову пропозицію". Крім цього він був міністром транспорту Польщі в уряді "Громадянської платформи".

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Новини України УкравтодоркоррупцияСлавомир Новак
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