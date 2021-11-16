Польський солдат отримав поранення під час чергового штурму мігрантів

Вказано, що сьогодні група мігрантів із близько 100 осіб намагалася силою перетнути польський кордон поблизу міста Дубичі-Церківні.

"Вони засліплювали лазером наших військових, розбили вікно в офіцерській машині, кидаючи каміння", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби Польщі.

Після чого, біля міста Черемча сталася друга спроба "прориву" кордону за участю 50 мігрантів, під час якої було поранено польського солдата.

"Мігранти кидали гілки, каміння, колоди. Один солдат отримав удар по голові в результаті влучення каменю. Попри те, що він був у шоломі його голова була порізана", - йдеться в повідомленні.