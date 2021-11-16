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Польський солдат отримав поранення під час чергового штурму мігрантів

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 листопада при чергових спробах штурмувати кордон Польщі мігранти закидали польських військових каменями та палицями. Внаслідок чого один офіцер дістав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на pap.pl.

Вказано, що сьогодні група мігрантів із близько 100 осіб намагалася силою перетнути польський кордон поблизу міста Дубичі-Церківні.

"Вони засліплювали лазером наших військових, розбили вікно в офіцерській машині, кидаючи каміння", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби Польщі.

Після чого, біля міста Черемча сталася друга спроба "прориву" кордону за участю 50 мігрантів, під час якої було поранено польського солдата.

"Мігранти кидали гілки, каміння, колоди. Один солдат отримав удар по голові в результаті влучення каменю. Попри те, що він був у шоломі його голова була порізана", - йдеться в повідомленні.


Нагадаємо, у ніч на 16 листопада білоруські служби руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально пробратися на територію країни, але польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Додамо, вчора, 15 листопада група мігрантів із кількох сотень людей спробувала прорватися на територію Польщі.

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