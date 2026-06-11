Польский сыр вытесняет украинский с полок магазинов и причина не только в цене

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Импорт сыров вырос на 9%, сыворотки - на 100% за январь-май 2026 г / г к 2025

Молочное сальдо - минус 85,7 млн долларов за 5 месяцев 2026 года

Польские предприятия модернизировались за счет 1-2 млрд евро грантов ЕС, украинские - брали кредиты под 18%

Польская сухая сыворотка продается по 3 000 евро/тонна, украинская - 1 560-1 700

Польша занимает 44% в структуре импорта молочных сыров за 4 месяца 2026 года

По итогам 2025 года польский молочный экспорт достиг 3,9 млрд евро, выведя страну на третье место в ЕС после Германии и Нидерландов.

В Украину с той стороны границы ввозят выдержанные сыры, йогурты и продукты из кислого молока.

За 20 лет доля Польши в структуре молочного импорта Украины в тысячах тонн выросла с 3% до 46%.

Почему польский сыр дешевле

Польские перерабатывающие предприятия провели масштабную модернизацию за счет грантовых программ ЕС - по полной оценке, от 1 до 2 млрд евро. Пока соседи переходили на новое оборудование почти бесплатно, украинские привлекали кредиты под рыночные ставки до 18%.

Благодаря переоборудованию польские молокозаводы способны переработать 1500 тонн сырья в сутки, украинские - в среднем 500. В результате они имеют избыток продукции.

Что происходит с украинским рынком

Этот тренд совпал в с войной, в результате чего Украина потеряла 10 миллионов потребителей. Оставшиеся стали критически чувствительными к цене. Все вместе работает на снижение внутреннего спроса.

С 2022 происходит сокращение пастбищ и поголовья, образуется дефицит сырья.

В 2026 году закупочные цены на молоко-сырье упали до уровней, при которых большинство мелких и средних ферм работает себе в убыток.

"Закупочная цена на молоко в Украине - 13,50-14,50 грн/л. В Польше спотовая цена еще ниже - 11-12 грн/л в украинском эквиваленте", - объясняет в комментарии РБК-Украина исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур.

Но польские переработчики все равно остаются в выигрыше, получая преимущество в экспортных операциях. Объяснение простое: в ЕС доля спотовых сделок - до 10% от рынка. В Украине спотовый рынок - это 100%.

Покупатель выбирает цену

Результат виден на прилавке: разница в цене между польским и украинским сыром составляет 22%. В итоге цена на отечественный продукт выше на 1 и более евро за килограмм.

Например, выдержанный твердый сыр Polmlek Гауда Фико и друзья 43% из коровьего молока стоит в сети "Сильпо" 853,33 грн/кг, а украинский твердый и полутвердый "Комо" "Голдер" 45% порционный при одинаковом весе 150 г - 949 грн/кг.

Директор департамента управления товарной категорией фреш сети VARUS Дарья Палагута рассказала РБК-Украина, что зарубежная продукция поставляется с четко прогнозируемыми характеристиками: в частности, сыры поступают с неизменными вкусовыми свойствами.

Поэтому для покупателя низкая цена в сочетании с привычным базовым качеством становится решающим аргументом в пользу импортного товара.

При этом отечественная продукция ни в чем не уступает польской.

Куда двигаться Украине?

Структурная асимметрия сохраняется: Украина вывозит дешевое сырье - казеин, сухое молоко, масло - и ввозит взамен дорогие готовые продукты глубокой переработки.

Поляки превращают побочные остатки сырного производства в концентраты сывороточного белка для спортивного и детского питания. Это сегмент с более высокой маржинальностью. Но пока не украинская специализация.

Кризис, который сложился на молочном рынке, нельзя объяснить только агрессивностью польского импорта или слабостью отечественного производителя.

Речь идет о системном сбое:

отсутствие долгосрочного контрактирования,

неравный доступ к финансированию,

потеря 10 миллионов потребителей,

блокирование внешних рынков сбыта.

Все вместе формирует среду, в которой даже качественный украинский бренд проигрывает по цене, ведь отсутствуют равные условия.

"Борьба за внешние рынки давно перестала быть соревнованием брендов. Сегодня это турнир государственных моделей поддержки бизнеса", - отмечает директор СМПУ.

Без перехода на долгосрочное контрактирование, глубокую переработку, усиления торговой дипломатии и возвращения эффективного аграрного министерства нечего и говорить о хороших перспективах.

"Вопрос уже не в том, станет ли импорта больше. Вопрос в другом: сможет ли Украина превратиться из поставщика дешевого сырья в экспортера продукции с высокой добавленной стоимостью?" - резюмирует Арсен Дидур.

От ответа на этот вопрос, зависит чьи продукты будут лежать на украинских полках через десять лет.