Единогласное решение: Польша приостановила свое участие в договоре о вооружении

Правительство Польши решило приостановить участие страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Все избиратели на заседании Комитета национальной обороны высказались за принятие этого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta.pl .

Во время заседания Комитета национальной обороны депутаты Европарламента единогласно приняли решение приостановить участие Польши в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). За соответствующее решение проголосовали 37 депутатов.

Как отмечается, данные действия были приняты в ответ на агрессивную политику России.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский, приостановление применения договора необходимо из соображений безопасности, обороны и интересов Польши.

Он отметил, что Польша намеревалась разорвать ДОВСЕ, но среди союзников по НАТО консенсуса по этому поводу достигнуто не было.

"Приостановление применения договора в настоящее время следует считать необходимым из соображений безопасности и обороны, а также интересов внешней политики Польши. Этот шаг продиктован серией действий России, направленных на сознательное разрушение достижений договора как одного из столпов архитектуры безопасности в Европе", - заявил Бартошевский.

Таким образом, документ предусматривает только приостановление, а не полную денонсацию договора.