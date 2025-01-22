Польский премьер назвал условие для выживания Европы при новом мировом порядке

Европейский Союз должен вооружиться, чтобы "выжить" в условиях все более неопределенного мирового порядка. Военные расходы должны быть радикально увеличены.

"Если Европа хочет выжить, она должна быть вооружена. Альтернативы нет - Европа должна начать защищать себя, и поэтому она должна начать тратить европейские деньги на оборону", - заявил Туск на сессии Европейского парламента в Страсбурге.

Комментарии польского лидера прозвучали на фоне того, что война России с Украиной приближается к трехлетней отметке. Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность на этой неделе, также увеличил свои требования к расходам для союзников по НАТО, заявив, что он ожидает, что не менее 5% от объема экономики будет направлено на оборону - более чем в два раза больше текущего ориентира альянса в 2%.

Туск заявил, что ЕС должен быть гибким, креативным и решительным, чтобы "радикально" увеличить военные расходы и защитить себя от "потенциальных ракетных угроз" - и нарастить оборону вдоль своей восточной границы. Польша сделала усиление безопасности главным приоритетом своего шестимесячного ротационного председательства в ЕС, которое продлится до июня.

В Страсбурге Туск заявил, что крупнейший в мире торговый блок с почти 450 миллионами человек переживает период "дезориентации" и "кризиса духа", поскольку возвращение Трампа ставит под сомнение будущее участие США в укреплении безопасности континента. Он призвал европейские страны взять на себя большую часть бремени, перефразируя как бывшего президента США Джона Кеннеди, так и Трампа.

"Не спрашивайте, что Америка может сделать для Европы и ее безопасности - спросите, что мы сами можем сделать для нее, - сказал Туск. - Европа была, есть и всегда будет великой".

Страны ЕС во главе с Германией до сих пор отклоняли призывы использовать совместный долг для финансирования расходов на оборону, хотя с возвращением Трампа в Белый дом растет давление в пользу реализации таких планов.

"Экзистенциальная опасность"

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс во время мероприятия в Европейском оборонном агентстве, заявил, что "в эти времена экзистенциальной опасности мы не должны ограничивать нашу оборону, чтобы соответствовать нашим финансам. Все наоборот: нам нужно мобилизовать наши финансы, чтобы соответствовать нашим оборонным потребностям".

Кая Каллас, главный дипломат блока, заявила на том же мероприятии в Брюсселе, что после разработки стратегических документов и дорожных карт "настало время перейти к большему количеству ракет, танков и кораблей".

Напомним, Польша выделила рекордные 186,6 млрд злотых (46 млрд долларов) на оборону в 2024 году, или 4,7% ВВП.