Польський прем'єр назвав умову для виживання Європи за нового світового порядку

"Якщо Європа хоче вижити, вона має бути озброєна. Альтернативи немає - Європа повинна почати захищати себе, і тому вона повинна почати витрачати європейські гроші на оборону", - заявив Туск на сесії Європейського парламенту в Страсбурзі.

Коментарі польського лідера прозвучали на тлі того, що війна Росії з Україною наближається до трирічної позначки. Президент США Дональд Трамп, який вступив на посаду на цьому тижні, також збільшив свої вимоги до витрат для союзників по НАТО, заявивши, що він очікує, що щонайменше 5% від обсягу економіки буде направлено на оборону - більш ніж удвічі більше за поточний орієнтир альянсу в 2%.

Туск заявив, що ЄС має бути гнучким, креативним і рішучим, щоб "радикально" збільшити військові витрати і захистити себе від "потенційних ракетних загроз" - і наростити оборону вздовж свого східного кордону. Польща зробила посилення безпеки головним пріоритетом свого шестимісячного ротаційного головування в ЄС, яке триватиме до червня.

У Страсбурзі Туск заявив, що найбільший у світі торговельний блок із майже 450 мільйонами людей переживає період "дезорієнтації" і "кризи духу", оскільки повернення Трампа ставить під сумнів майбутню участь США у зміцненні безпеки континенту. Він закликав європейські країни взяти на себе більшу частину тягаря, перефразовуючи як колишнього президента США Джона Кеннеді, так і Трампа.

"Не питайте, що Америка може зробити для Європи та її безпеки - запитайте, що ми самі можемо зробити для неї, - сказав Туск. - Європа була, є і завжди буде великою".

Країни ЄС на чолі з Німеччиною досі відхиляли заклики використовувати спільний борг для фінансування видатків на оборону, хоча з поверненням Трампа в Білий дім зростає тиск на користь реалізації таких планів.

"Екзистенційна небезпека"

Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс під час заходу в Європейській оборонній агенції, заявив, що "у ці часи екзистенціальної небезпеки ми не повинні обмежувати нашу оборону, щоб відповідати нашим фінансам. Усе навпаки: нам потрібно мобілізувати наші фінанси, щоб відповідати нашим оборонним потребам".

Кая Каллас, головна дипломатка блоку, заявила на тому ж заході в Брюсселі, що після розроблення стратегічних документів і дорожніх карт "настав час перейти до більшої кількості ракет, танків і кораблів".

Нагадаємо, Польща виділила рекордні 186,6 млрд злотих (46 млрд доларів) на оборону 2024 року, або 4,7% ВВП.