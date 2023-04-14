Польский премьер допустил, что война в Украине может занять несколько лет

"Мы не вычисляем какую точную дату, а просто наблюдаем за происходящим на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы пытаемся адаптироваться к ситуации, сотрудничая с нашей дипломатией с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", - отметил он.

Как отмечают польские СМИ, на вопрос журналистки, может ли война продолжаться даже несколько лет, Моравецкий ответил утвердительно.

Напомним, ранее в польском Минобороны заявляли, что Россия погрязла в Украине как в Чечне или Афганистане и эта война может занять еще месяцы.

Добавим, недавно главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров выразил мнение, что война России против Украины может продолжаться еще не менее одного года.

При этом руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что именно этот год может стать победительным для Украины.

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