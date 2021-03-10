Польське місто призупинило відносини з Тернополем через стадіон Шухевича

Польське місто Замостя призупинило відносини з Тернополем через надання тернопільському міському стадіону імені головнокомандуючого УПА Романа Шухевича. Польська сторона також відмовилась від спільних проектів.

Про це йдеться в заяві мера Замостя Анджея Внука.

"Я поважаю право кожного народу на власне розуміння історії. Проте, я не можу пройти повз жорстокість війни і неповагу до беззахисних жертв польського народу", - зауважив Анджей Внук.

Він також додав, що Замостя призупиняє всі відносини у сфері місцевого самоврядування з владою Тарнополя. Крім того, польсько-український проект під назвою "Спільна історія двох міст - Тернополя та Замостя" реалізовувати не будуть.

"Я вірю, що наші українські партнери зрозуміють, що будь-яка ініціатива з прославляння "військових злочинців" має наслідки. Будь-яка така ініціатива повинна враховувати почуття родин жертв та польського народу", - додав мер.