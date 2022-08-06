Польський автобус з паломниками потрапив у ДТП в Хорватії: 11 загиблих, 34 постраждалих

"Сьогодні вранці в трагічній аварії у Вараждині (Хорватія) 11 людей загинули, 34 отримали поранення та були госпіталізовані. Це паломники, які прямували до Меджугор’я. Хочу висловити глибокі співчуття родинам загиблих", - написав Моравецький.

Як повідомив польський прем'єр, він вже обговорив деталі автокатастрофи з прем'єр-міністром Хорватії



"Андрей Пленкович запевнив у повній підтримці хорватських медичних служб. Я дав доручення нашим консульським службам організувати підтримку сімей учасників ДТП", - додав Моравецький.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що ДТП сталося аварія сталася близько 06:40 (за київським часом) на трасі між населеними пунктами Ярек Бісашкі та Подворец у Вараждинській жупанії. Автобус на польських номерах злетів з дороги.

За неофіційними даними, в автобусі було близько 50 пасажирів, але точну кількість дізнаються у співробітників прикордонного пункту, яким автобус заїхав у Хорватію.

Як інформують ЗМІ, йдеться вже про 12 загиблих. Повідомляється, що ще одна людина від отриманих травм померла в лікарні.

Вказано, що через аварію у напрямку Загреба на A4 працює тільки одна смуга.

Наразі на місці аварії працюють рятувальники. До Вараждина вже прибув міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович.

Нагадаємо, що в лютому населеному пункті Кольонія-Седліщкі (Польща) сталось ДТП за участю автобуса. У ньому були українці.