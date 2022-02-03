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Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, - "УДАР"

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 12:47
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, - "УДАР" Фото: "УДАР Віталія Кличка" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

В "УДАРі Віталія Кличка" закликали владу усунути реальну причину здорожчання продовольчих товарів і забезпечити промисловість доступним газом, а не ухвалювати популістичне рішення про адміністративне регулювання цін на продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт партії.

"Головною причиною зростання вартості продуктів є здорожчання енергоресурсів. Меморандум між урядом та українськими виробниками, який мав стримувати зростання цін на газ, не працює. Як результат, уже у січні лише хліб може подорожчати на понад 10%. Також на здорожчання очікують і інші групи товарів. Влада має долати причину здорожчання товарів, а не намагатися боротися адміністративними методами з подорожчанням продуктів, запроваджуючи державне регулювання цін. Адже це популістичне рішення є додатковим ризиком для промисловості, які і так з високою ціною перебувають за межею рентабельності", - йдеться у заяві.

У партії переконані, що регулювання цін не вплине на реальну ситуацію в країні.

"Навіть у Нацбанку визнають, що вплив введення держрегулювання цін на інфляційні процеси буде досить обмеженим внаслідок того, що поточний інфляційний сплеск насамперед зумовлений зростанням собівартості продукції, а не значним розширенням чи бумом споживчого попиту. Крім того, намір влади запровадити продуктові картки для малозабезпечених, які можна буде отримати через застосунок "Дія", взагалі виглядає відірваною від життя. Адже основна група людей, яка потребуватиме такої підтримки, це пенсіонери, які переважно не мають цього застосунку і смартфонів", - зазначили у партії.

В "УДАРі" наголосили на тому, що потрібно за прикладом країн Євросоюзу стимулювати промисловість.

"Контроль уряду за цінами є переважно хворобою економічно невільних країн і завжди призводив до поглиблення промислової кризи. "УДАР Віталія Кличка" закликає уряд відмовитися від заздалегідь неефективних заходів, а розпочати роботу над активізацією ринкових механізмів зниження цін, створенням сприятливого інвестиційного клімату та стимулюванням вітчизняних виробників продовольчої продукції. Зокрема, тими методами, які застосовують у Євросоюзі: крім прямих дотацій аграріям, ПДВ на багато продуктів харчування нижче стандартного. А під час пандемії його ще знизили. Наприклад, Велика Британія знизила податок з 20 до 5% для закладів зі сфери розваг, готелів, та закладів харчування. Німеччина ж знизила ПДВ з 19 до 7%", - підсумували у партії.

Раніше в інтерв'ю телеканалу CNN лідер "УДАРу" Кличко заявив, що Україна не хоче повернення до Радянського Союзу і бачить своє майбутнє як європейська демократична країна, тому Росія нарощує агресію.

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