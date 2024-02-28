В польских школах готовят изменения для украинских детей: планы правительства

В Польше не знают, как учатся половина детей беженцев

По данным Центра гражданского образования, в Польше проживает 293 тысяч украинских детей, приехавших с родителями после полномасштабного российского вторжения. В польских школах учится около 185 тысяч украинских учеников. Из них примерно 135 тысяч – беженцы, остальные – дети экономических мигрантов, ранее приехавших в Польшу.

Польское правительство мало знает о том, насколько хорошо украинские ученики интегрировались в польские школы, как они владеют польским языком и как хорошо себя чувствуют в школе, отмечает заместитель министра образования Иоанна Муха.

"Но гораздо большей проблемой являются дети, которые находятся вне польской системы. Мы знаем о них еще меньше. Некоторые из них учатся в украинских онлайн-школах, но неизвестно, насколько эти дети действительно выполняют свои учебные обязательства. Никто с польской стороны этого не проверял, поэтому мы не знаем, насколько система дистанционного образования действительно готовит их к жизни", – сказала чиновница.

Однако самой большой проблемой являются дети, которые не учатся ни в одной стране. В министерстве предполагают, что таких может быть большая группа.

"По моему мнению, это абсолютно неприемлемо, чтобы государство позволяло здесь расти детям, которым не гарантировано исполнение основного права ребенка – права на образование", – отметила Иоанна Муха.

Фото: Половина украинских детей в Польше не посещают школы (gettyimages.com)

По ее словам, последние два года украинским детям уделялось слишком мало внимания в польской системе образования:

"Мы хотим пригласить детей, которые учились вне польской образовательной системы, чтобы они могли извлечь максимальную пользу. Изменение нашей политики в отношении украинских детей будет очень четким. Первые изменения хотим ввести с сентября"

Как в Польше планируют привлечь украинских детей в польские школы

Украинские дети уже четыре года обучаются онлайн. Сначала была пандемия, потом война, обращает внимание заместитель министра.

"Мы хотим использовать все инструменты, чтобы убедить украинские власти и украинских детей в Польше присоединиться к польской системе образования. Я буду говорить со своими коллегами в Украине о том, что дети имеют право на обучение и образование, но сейчас это фикция. Независимо от того, останутся ли эти дети после войны в Польше или вернутся в Украину, у нас будут граждане, которые не будут готовы хорошо функционировать в обществе и на рынке труда", – обратила внимание чиновница.

По ее словам, польская сторона хочет предложить, чтобы украинские дети в Польше могли учить украинский язык и украинскую культуру.

"Мы хотим, чтобы они чувствовали, что их украинская идентичность лелеется, и когда они возвращаются в Украину или остаются в Польше, у них есть полное чувство собственной идентичности, но в то же время мы хотим, чтобы они получили образование", – отметила Иоанна Муха.

Также украинские дети будут изучать польский язык и разные предметы на польском.

Фото: Поддержка украинцев в польской школе (gettyimages.com)

Украинский язык станет вторым иностранным с 2025 года

Как будет организовано обучение украинскому языку в польских школах, в министерстве еще анализируют.

"Напомню, что с 2025/2026 учебного года украинский язык можно будет сдавать на польской матуре (аналог украинского ВНО). Это уже включено в нашу правовую систему, поэтому расширить эту возможность относительно просто", –рассказала замминистра.

Она добавила, что хотела бы, чтобы украинские дети могли учить украинский как второй иностранный язык. Это означает – как и польский ребенок, который изучает, например, польский, немецкий и английский языки, – украинский ребенок должен изучать польский и украинский язык.

Это сравнивает возможности для украинской молодежи, потому что украинские дети будут прекрасно сдавать украинский язык на следующих экзаменах.

"Но с другой стороны – это просто справедливо и это шанс для украинских детей почувствовать, что они находятся в дружественной к ним поддерживающей системе образования", – отметила Иоанна Муха.

Она предполагает, что найдутся и группы польских детей, которые захотят изучать украинский язык хотя бы из-за соседства с Украиной.

Фото: Украинский язык предлагают сделать в Польше вторым иностранным (gettyimages.com)

Новые стандарты обучения с сентября

Для украинских детей, которые ходили в польские школы в специальные подготовительные классы, в правительстве работают над концепцией подготовительных занятий.

"Мы считаем, что подготовительный класс должен охватывать два, максимум три семестра обучения. Больше нет. Для некоторых детей достаточно даже семестра, все зависит от того, когда ребенок приехал в Польшу и насколько хорошо он адаптировался", – рассказала представитель Минобразования.

Фото: О психологическом состояним и интеграцим детей будут заботиться больше (gettyimages.com)

По ее словам, подготовительные занятия имеют целью помочь детям хорошо выучить польский язык для поступления в общеобразовательную систему. Но это пустая трата учебного времени, когда ученик отстает от программы.

"Мы, безусловно, хотим улучшить работу подготовительных подразделений. Подготовительные занятия – для тех детей, которые приехали в Польшу, и тех, кто уже был в Польше два года, но учился онлайн на украинском языке и не общался на польском. Ребенок должен попасть в обычный класс как можно скорее", – рассказала Йоана Муха.

Также в польских школах хотят ввести гораздо больше психологической помощи и мер по интеграции.