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Польські євродепутати висловилися проти "Північного потоку-2"


Євродепутати вважають, що будівництво газопроводу може негативно вплинути на єдність ЄС

Польские евродепутаты убеждены, что проект газопровода "Северный поток-2" является невыгодным для Польши и служит на интересы России ослабить Европейский Союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, в понедельник группа евродепутатов призвали остановить строительство российско-немецкого газопровода. Парламентарии из Комитета по иностранным делам Европейского парламента приняли отчет, посвященный отношениям ЕС с Россией.

В частности, евродепутат Яцек Сариуш-Вольский заявил, что строительство газопровода может негативно повлиять на единство ЕС. Он отметил, что в течение последних двух лет позиций с критикой строительства газопровода и требованиями по его блокирование будет несколько. Сариуш-Вольский считает, что строительство второй ветки "Северного потока" могут остановить американские санкции, а также разблокирование газовой директивы Германией.

В то же время вице-председатель Европейского парламента Богуслав Либерадзкий отметил, что Россия хочет, чтобы государства ЕС поссорились между собой. Политик отметил, что в интересах России – слабый ЕС и она предпочитает "разыгрывать" свои интересы с каждым государством отдельно.

В отчете комитета говорится, что "Северный поток" увеличит зависимость Евросоюза от российского газа, угрожает внутреннему рынку и нарушает энергетическую политику Сообщества. Группа евродепутатов убеждена, что эту инициативу нужно остановить. В документе содержится также критика России за враждебные действия в регионе, нарушение воздушного пространства и территориальных вод государств Балтийского моря, а также за милитаризацию Калининградской области.

Напомним, глава польского Сейма Марек Кухцинский во время XII форума "Европа-Украина" заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" является ударом против Центральной Европы.

РБК-Украина писало, что Польша намерена до конца 2022 года стать окончательно независимой от поставок газа из Российской Федерации.

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