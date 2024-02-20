Польские протестующие ослабили ограничение движения возле границы с Украиной

По информации ГПСУ, после 17:00 возобновилось движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Гребенне - Рава-Русская".

Протестующие также выразили готовность ежечасно пропускать по одному грузовику в обоих направлениях.

К тому же польские забастовщики готовы пропускать незначительное количество транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

В частности, они планируют каждые 30 минут пропускать по пять легковых автомобилей в обоих направлениях, каждый час по одному грузовику на въезд в Польшу и по три грузовика на въезд в Украину.

Автобусы в обоих направлениях будут пропускаться в обычном режиме.

Блокада границы

Напомним, ранее польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.

9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было затруднено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной - КПП "Шегини-Медика".

Уже 12 февраля польские фермеры заблокировали еще два КПП на границе с Украиной. Также протест они продолжили и на пункте пропуска "Медика - Шегини".

Кроме того, польские протестующие приступили к более жесткому ограничению движения транспорта на границе с Украиной.

Что происходит на украино-польской границе - читайте в материале РБК-Украина.