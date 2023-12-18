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Польские перевозчики снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Фото: польские перевозчики снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Движение грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" на границе Польши с Украиной было заблокировано сегодня, 18 декабря, днем. Это произошло из-за новой акции протеста польских перевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

"Сегодня, после 15:00, польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях в пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин". О ее начале информация поступила от Пограничной стражи Республики Польша", - сказано в сообщении ГПСУ. 

Там уточняют, что организаторы акции протеста хотят пропускать только по одному грузовику в час. При этом они будут пропускать гуманитарную и военную помощь, а также грузовики с животными и товарами, которые быстро портятся. 

Пограничники уточняют, что протестующие не хотят препятствовать движению автобусов. 

Блокада границы с Польшей

Напомним, польские перевозчики с начала ноября начали забастовку на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Они требуют, чтобы ЕС отменил с нашей страной "транспортный безвиз". 

На прошлой неделе в понедельник протестующие перестали блокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". 

Местные власти запретили проводить там забастовки, но позже суд отменил такое решение. 

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ПольшаДПСУГраница с Украиной