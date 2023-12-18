ua en ru
Пн, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польские перевозчики снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Понедельник 18 декабря 2023 16:05
UA EN RU
Польские перевозчики снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной Фото: польские перевозчики снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Движение грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" на границе Польши с Украиной было заблокировано сегодня, 18 декабря, днем. Это произошло из-за новой акции протеста польских перевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

"Сегодня, после 15:00, польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях в пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин". О ее начале информация поступила от Пограничной стражи Республики Польша", - сказано в сообщении ГПСУ.

Там уточняют, что организаторы акции протеста хотят пропускать только по одному грузовику в час. При этом они будут пропускать гуманитарную и военную помощь, а также грузовики с животными и товарами, которые быстро портятся.

Пограничники уточняют, что протестующие не хотят препятствовать движению автобусов.

Блокада границы с Польшей

Напомним, польские перевозчики с начала ноября начали забастовку на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Они требуют, чтобы ЕС отменил с нашей страной "транспортный безвиз".

На прошлой неделе в понедельник протестующие перестали блокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Местные власти запретили проводить там забастовки, но позже суд отменил такое решение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша ДПСУ Граница с Украиной
NEWS
Залужный впервые прокомментировал прослушку в своем кабинете
Залужный впервые прокомментировал прослушку в своем кабинете
DAILY
Ось зла под санкциями. Как КНДР и Иран встали на военные рельсы и сможет ли это сделать РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ось зла под санкциями. Как КНДР и Иран встали на военные рельсы и сможет ли это сделать РФ