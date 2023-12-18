ua en ru
Пн, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польські перевізники знову заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

Понеділок 18 грудня 2023 16:05
UA EN RU
Польські перевізники знову заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною Фото: польські перевізники знову заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Рух вантажівок на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні Польщі з Україною заблоковано сьогодні, 18 грудня, вдень. Це сталося через нову акцію протесту польських перевізників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

"Сьогодні, після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під'їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща", - сказано у повідомленні ДПСУ.

Там уточнюють, що організатори акції протесту хочуть пропускати лише по одній вантажівці на годину. При цьому вони пропускатимуть гуманітарну та військову допомогу, а також вантажівки з тваринами та товарами, які швидко псуються.

Прикордонники уточнюють, що протестувальники не хочуть перешкоджати руху автобусів.

Блокада кордону з Польщею

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали страйк на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагають, щоб ЄС скасував із нашою країною "транспортне безвіз".

Минулого тижня у понеділок протестувальники перестали блокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Місцева влада заборонила проводити там страйки, але пізніше суд скасував таке рішення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща ДПСУ Кордон з Україною
NEWS
Залужний вперше прокоментував прослушку у своєму кабінеті
Залужний вперше прокоментував прослушку у своєму кабінеті
DAILY
Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ