Польские перевозчики готовятся к новой блокаде на границе с Украиной: что известно

Организаторы объяснили свое решение отсутствием реакции со стороны польских властей на требования по ограничению доступа украинских перевозчиков к внутреннему рынку.

"Разочарованные отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", - заявили в комитете.

Сейчас точная дата начала протеста и его продолжительность не сообщаются.

Организаторы отметили, что "будут информировать о дальнейшем ходе событий по мере развития ситуации".