Польские перевозчики готовятся к новой блокаде на границе с Украиной: что известно

Польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной. Блокаду планируют на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши.
Организаторы объяснили свое решение отсутствием реакции со стороны польских властей на требования по ограничению доступа украинских перевозчиков к внутреннему рынку.
"Разочарованные отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", - заявили в комитете.
Сейчас точная дата начала протеста и его продолжительность не сообщаются.
Организаторы отметили, что "будут информировать о дальнейшем ходе событий по мере развития ситуации".
В 2023-м началась первая волна блокады на украинско-польской границе. Тогда же польские протестующие требовали возвращения к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков.
После нескольких раундов переговоров между Киевом и Варшавой в апреле 2024-го движение грузового транспорта на границе удалось разблокировать. Впрочем, польские фермеры после этого еще несколько раз возобновляли блокады.
Подробнее о том, что сейчас происходит в отношениях между Украиной и Польшей - в материале РБК-Украина.
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