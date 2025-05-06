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Польські перевізники готуються до нової блокади на кордоні з Україною: що відомо

Ілюстративне фото: польські перевізники анонсували протест у Варшаві (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною. Блокаду планують на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Комітету захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі.

Організатори пояснили своє рішення відсутністю реакції з боку польської влади на вимоги щодо обмеження доступу українських перевізників до внутрішнього ринку.

"Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників", - заявили в комітеті.

Наразі точна дата початку протесту та його тривалість не повідомляються.

Організатори зазначили, що "інформуватимуть про подальший перебіг подій у міру розвитку ситуації".

Протести польських фермерів та блокада кордону

У 2023-му розпочалась перша хвиля блокади на українсько-польському кордоні. Тоді ж польські протестувальники вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських вантажоперевізників.

Після декількох раундів переговорів між Києвом та Варшавою у квітні 2024-го рух вантажного транспорту на кордоні вдалося розблокувати. Втім, польські фермери після цього ще декілька разів відновлювали блокади.

Детальніше про те, що наразі відбувається у відносинах між Україною та Польщею - в матеріалі РБК-Україна.

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