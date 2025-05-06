Польські перевізники готуються до нової блокади на кордоні з Україною: що відомо

Організатори пояснили своє рішення відсутністю реакції з боку польської влади на вимоги щодо обмеження доступу українських перевізників до внутрішнього ринку.

"Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників", - заявили в комітеті.

Наразі точна дата початку протесту та його тривалість не повідомляються.

Організатори зазначили, що "інформуватимуть про подальший перебіг подій у міру розвитку ситуації".