Польские фермеры поняли, что спецслужбы РФ используют протест, - Минэкономики

Польские фермеры поняли, что их протест используют российские спецслужбы для разжигания межнациональной розни между украинцами и поляками.

Об этом сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Хорошо, что фермеры поняли, что их протесты используют политики радикальные и российские спецслужбы, которые пытаются создать впечатление межнациональной розни между украинцами и поляками", - рассказал представитель Минэкономики.

Также он отметил: лидеры протестов признали, что ими пользуются и добавили, что польское правительство уже расследует эти события. Чиновник отметил, что благодаря переговорам украинских дипломатов с польским правительством требования фермеров становятся более рациональными.

Утка объяснил, что польское правительство смогло убедить фермеров, что в продуктах, как пшеница, они конкурируют не с украинским, а с российским. И не на территории Польши, а в регионе.

Он также отметил, что блокада границы вредит именно Польше больше, чем Украине.

Кроме того, в Польше фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на пунктах пропуска Угринов, Ягодин, Устилуг, Рава-Русская, Краковец и Шегини. В пятницу, 1 марта, протестующие полностью заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска Шегини.