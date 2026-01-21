ua en ru
Польские фермеры снова будут блокировать границу с Украиной

Украина, Польша, Среда 21 января 2026 13:58
UA EN RU
Польские фермеры снова будут блокировать границу с Украиной Иллюстративное фото: на пункте пропуска Долгобичув - Угринов будет заблокировано движение (Getty Images)
Автор: Антон Корж

На границе Украины и Польши днем 23 января будет заблокировано движение на пункте пропуска "Долгобичув - Угринов" из-за забастовки польских фермеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Отмечается, что по информации от польской стороны, 23 января польские фермеры планируют устроить забастовку перед пунктом пропуска "Долгобичув - Угринов".

"Ожидается, что блокирование автодороги, ведущей к пункту пропуска с сопредельной стороны, продлится с 11:00 до 15:30 по польскому времени", - говорится в сообщении.

В целом в ГТСУ предупреждают, что польские фермеры анонсируют очередную акцию протеста в течение всех суток 23 января. Поэтому украинцев просят учитывать эти обстоятельства и выбирать альтернативные пункты пропуска, где нет фермерских забастовок.

Отметим, периодически польские фермеры перекрывают границы с Украиной в знак протеста. При этом протестовать они могут против чего угодно, но перекрывают границы именно возле КПП, которые ведут в Украину - такой протест фермеры используют, как инструмент давления на Варшаву.

В частности 23 ноября 2024 года, польские фермеры начали акцию протеста у границы с Украиной, а именно в пункте пропуска "Медика - Шегини". Ранее аграрии анонсировали забастовку, которая должна была длиться с 8 октября по 31 декабря 2024 года. Причинами протестов были увеличение налогов в Польше и подписания ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.

Зимой 2023-2024 года масштабные протесты фермеров перекрыли почти все пункты пропуска на польско-украинской границе. Фермеры протестовали против того, чтобы украинские водители перевозили товары без специальных разрешений - несмотря на то, что между Украиной и ЕС действует транспортный безвиз.

С того момента польские власти на местном уровне много раз запрещали протестующим блокировать дороги возле КПП на границе, признав эти объекты критически важными, где протесты запрещены. Но протестующие часто игнорируют этот запрет и все равно проводят свои акции.

