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Польские фермеры возобновили блокаду пункта пропуска "Угринов-Долгобычев"

Фото: польские фермеры возобновили блокаду пункта пропуска "Угринов-Долгобычев" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На территории Польши возобновилась блокировка движения для грузовиков на пункте пропуска "Угринов-Долгобычев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"По информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновилось блокирование движения для грузовиков", - пишет ГПСУ.

В результате блокировки затруднено движение как на выезд из Польши, так и на въезд.

Блокада на границе с Польшей

С 9 февраля польская сторона возобновила блокаду на границе с Украиной. Фермеры начали протесты, как на дорогах страны, так и в пунктах пропуска с Украиной. Ожидается, что блокада продлится как минимум до конца текущего месяца. 

Тем временем Украина, Польша и Европейский союз (ЕС) провели переговоры по решению зернового вопроса. Во время встречи присутствовали глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск. По словам премьера, у Киева есть пять шагов, направленных на решение проблемы. В частности, ожидается, что новые переговоры пройдут в узком формате уже в скором времени, а в широком - в следующем месяце.

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