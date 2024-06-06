Поляки продлили блокировку КПП "Рава-Русская": в Госпогранслужбе рассказали о ситуации
Поляки продлили блокирование КПП "Рава-Русская" до конца суток, 6 июня. Утром в очереди стояли полсотни грузовиков.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
"Блокировка польскими фермерами направления пункта пропуска "Рава-Русская" в указанное время, как сообщалось ранее, в 14:00 6 июня не завершится", - констатировал он.
По словам спикера, по результатам встречи с польскими коллегами, они сообщили, что предварительно разблокирование движения для грузовых транспортных средств по направлению польского пункта пропуска "Хребенне" участниками акции на территории Польши должно состояться в 00:00 7 июня (по киевскому времени).
Какая ситуация на границе с Польшей
В настоящее время ситуация на этом КПП не меняется, в сторону Польши грузовики не допускаются.
"В сторону Украины незначительное количество грузовых транспортных средств пересекает границу, за минувшие сутки это было около 60. По состоянию на утро в очереди на территории Польши находились около 50 грузовиков", - добавил Демченко.
Как сообщалось, польские протестующие могут разблокировать пункт пропуска "Рава-Русская" на границе с Украиной 6 июня. Это последний заблокированный КПП.
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