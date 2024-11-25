Польские фермеры могут возобновить блокаду границы с Украиной: когда это может произойти

По его словам, польские фермеры временно прекратили блокировку пропускных пунктов на границе с Украиной. Однако акции протеста могут возобновиться в декабре и будут гораздо масштабнее.

В частности, известно, что польские перевозчики провели переговоры с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским. Они договорились, что до 26 ноября аграрии представят свои требования, а ответ на них получат до 10 декабря.

"Что будет решаться, когда и как эти требования невозможно выполнить одновременно, они требуют ряда нормативных решений, и поэтому это будет график выполнения задач со сроками выполнения", - уточнил Секерский.

Отмечается, что польские фермеры ожидают, что правительство и сейм Польши высказываются против соглашения о свободной торговле между Европейским Союзом и странами Южной Америки.

"Мы приостановим акцию протеста, но мы от нее не откажемся. А если договоренности не будут выполнены, мы вернемся, но это будет массовая акция протеста на всю восточную границу Польши", - заявил Кондров.