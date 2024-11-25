Польские фермеры могут возобновить блокаду границы с Украиной: когда это может произойти

Польские фермеры могут возобновить блокировку пропускных пунктов на границе с Украиной. Это может произойти уже в декабре этого года.
Об этом заявил один из лидеров бастующих Роман Кондров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на pap.pl.
По его словам, польские фермеры временно прекратили блокировку пропускных пунктов на границе с Украиной. Однако акции протеста могут возобновиться в декабре и будут гораздо масштабнее.
В частности, известно, что польские перевозчики провели переговоры с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским. Они договорились, что до 26 ноября аграрии представят свои требования, а ответ на них получат до 10 декабря.
"Что будет решаться, когда и как эти требования невозможно выполнить одновременно, они требуют ряда нормативных решений, и поэтому это будет график выполнения задач со сроками выполнения", - уточнил Секерский.
Отмечается, что польские фермеры ожидают, что правительство и сейм Польши высказываются против соглашения о свободной торговле между Европейским Союзом и странами Южной Америки.
"Мы приостановим акцию протеста, но мы от нее не откажемся. А если договоренности не будут выполнены, мы вернемся, но это будет массовая акция протеста на всю восточную границу Польши", - заявил Кондров.
23 ноября польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной, ограничив движение грузовиков, но пропуская легковые автомобили и автобусы.
Протестующие заявили, что бастуют из-за невыполнения требований по налогам и подписания ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки. Ни одна из причин не касается Украины.
Министерство агрополитики Украины сообщило РБК-Украина, что у польских фермеров нет претензий к украинским товарам, а их протест направлен на давление на собственную власть. 24 ноября они разблокировали украинский пункт пропуска.
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