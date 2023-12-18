Польские фермеры намерены присоединиться к блокаде пункта пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры намерены присоединиться к блокаде пропускного пункта Дорогуск на границе с Украиной, подъезды к которому сегодня закроют польские перевозчики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал лидер протестующих-перевозчиков Рафал Меклер в Twitter.
Меклер сообщил, что с 18 декабря к блокаде присоединятся фермеры из организации "Объединенное село". Блокада должна начаться в 12.30 по киевскому времени.
По его словам, фермеры присоединятся к блокаде "из-за трагической ситуации на польском рынке, вызванной неконтролируемым поступлением зерна из Украины, отсутствия перспектив улучшения ситуации в урожае 2023 года и отсутствия введения системных решений, направленных на защиту внутреннего рынка".
Польские фермеры требуют запрета на импорт сахара из Украины, немедленной выплаты прямых субсидий, компенсаций производителям кукурузы.
Напомним, польские перевозчики анонсировали на 18 декабря проведение новой акции протеста на границе с Украиной на пункте Дорогуск-Яготин.
С 6 ноября польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной на трех пунктах пропусках. Они планировали продолжать ее до января.
Однако Министерство инфраструктуры Украины 11 декабря заявило о разблокировании пункта пропуска "Яготин-Дорогуск".