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Польські фермери мають намір приєднатися до блокади пункту пропуску на кордоні з Україною

Фото: польські фермери приєднаються до перевізників для блокади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Польські фермери планують доєднатися до блокади пропускного пункту Дорогуськ на кордоні з Україною, під’їзди до якого сьогодні закриють польські перевізники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер у Twitter.

Меклер повідомив, що з 18 грудня до блокади долучаться фермери з організації "Об’єднане село". Блокада має розпочатися о 12:30 за київським часом.

За його словами, фермери долучаться до блокування "через трагічну ситуацію на польському ринку, спричинену неконтрольованим надходженням зерна з України, відсутність перспектив покращення ситуації в урожаї 2023 року та відсутність запровадження системних рішень, спрямованих на захист внутрішнього ринку".

 

 

Польські фермери вимагають заборони імпорту цукру з України, негайної виплати прямих субсидій, компенсацій виробникам кукурудзи.

Блокада пункту Ягодин-Дорогуськ

Нагадаємо, польські перевізники анонсували 18 грудня проведення нової акції протесту на кордоні з Україною на пункті Дорогуськ-Яготин.

З 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду кордону з Україною на трьох пунктах перепусток. Вони планували її продовжувати до січня.

Проте Міністерство інфраструктури України 11 грудня заявило про розблокування пункту пропуску "Яготин-Дорогуськ".

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