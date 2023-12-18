Польські фермери мають намір приєднатися до блокади пункту пропуску на кордоні з Україною

Меклер повідомив, що з 18 грудня до блокади долучаться фермери з організації "Об’єднане село". Блокада має розпочатися о 12:30 за київським часом.

За його словами, фермери долучаться до блокування "через трагічну ситуацію на польському ринку, спричинену неконтрольованим надходженням зерна з України, відсутність перспектив покращення ситуації в урожаї 2023 року та відсутність запровадження системних рішень, спрямованих на захист внутрішнього ринку".

Польські фермери вимагають заборони імпорту цукру з України, негайної виплати прямих субсидій, компенсацій виробникам кукурудзи.

Блокада пункту Ягодин-Дорогуськ

Нагадаємо, польські перевізники анонсували 18 грудня проведення нової акції протесту на кордоні з Україною на пункті Дорогуськ-Яготин.

З 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду кордону з Україною на трьох пунктах перепусток. Вони планували її продовжувати до січня.

Проте Міністерство інфраструктури України 11 грудня заявило про розблокування пункту пропуску "Яготин-Дорогуськ".