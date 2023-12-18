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Польские фермеры намерены присоединиться к блокаде пункта пропуска на границе с Украиной

Украина, Понедельник 18 декабря 2023 10:28
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Польские фермеры намерены присоединиться к блокаде пункта пропуска на границе с Украиной Фото: польские фермеры присоединятся к перевозчикам для блокады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Польские фермеры намерены присоединиться к блокаде пропускного пункта Дорогуск на границе с Украиной, подъезды к которому сегодня закроют польские перевозчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал лидер протестующих-перевозчиков Рафал Меклер в Twitter.

Меклер сообщил, что с 18 декабря к блокаде присоединятся фермеры из организации "Объединенное село". Блокада должна начаться в 12.30 по киевскому времени.

По его словам, фермеры присоединятся к блокаде "из-за трагической ситуации на польском рынке, вызванной неконтролируемым поступлением зерна из Украины, отсутствия перспектив улучшения ситуации в урожае 2023 года и отсутствия введения системных решений, направленных на защиту внутреннего рынка".

Польские фермеры требуют запрета на импорт сахара из Украины, немедленной выплаты прямых субсидий, компенсаций производителям кукурузы.

Блокада пункта Ягодин-Дорогуск

Напомним, польские перевозчики анонсировали на 18 декабря проведение новой акции протеста на границе с Украиной на пункте Дорогуск-Яготин.

С 6 ноября польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной на трех пунктах пропусках. Они планировали продолжать ее до января.

Однако Министерство инфраструктуры Украины 11 декабря заявило о разблокировании пункта пропуска "Яготин-Дорогуск".

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