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Польська компанія закупила для України газ з США

Автор: Анастасія Рокитна

Польська енергетична компанія PGNiG закупила вантаж зрідженого природного газу США для постачання до українського кордону. Газ відправлять для американсько-української компанії Energy Resources of Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт концерну.

Танкер з американським ЗПГ прибуде до терміналу імені президента Леха Качинського у Свіноуйсце наприкінці лютого цього року. ERU отримає придбане паливо на кордоні між Польщею та Україною до кінця березня 2022 року.

"Це чергове постачання американського ЗПГ до України, здійснена компанією PGNiG у співпраці з ERU, яка є нашим стратегічним торговим партнером на українському ринку. Хороші відносини, побудовані роками, особливо важливі зараз, у період великої турбулентності на газовому ринку в Європі", - заявив голова правління PGNiG SA Павел Маєвський.

У компанії наголошують, що це постачання газу допоможе Україні успішно закінчити опалювальний сезон.

Нагадаємо, Україна та Польща домовилися про будівництво газопроводу.

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