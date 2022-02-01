Польська компанія закупила для України газ з США

Польська енергетична компанія PGNiG закупила вантаж зрідженого природного газу США для постачання до українського кордону. Газ відправлять для американсько-української компанії Energy Resources of Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт концерну.

Танкер з американським ЗПГ прибуде до терміналу імені президента Леха Качинського у Свіноуйсце наприкінці лютого цього року. ERU отримає придбане паливо на кордоні між Польщею та Україною до кінця березня 2022 року.

"Це чергове постачання американського ЗПГ до України, здійснена компанією PGNiG у співпраці з ERU, яка є нашим стратегічним торговим партнером на українському ринку. Хороші відносини, побудовані роками, особливо важливі зараз, у період великої турбулентності на газовому ринку в Європі", - заявив голова правління PGNiG SA Павел Маєвський.

У компанії наголошують, що це постачання газу допоможе Україні успішно закінчити опалювальний сезон.