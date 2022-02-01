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Польская компания закупила для Украины газ из США

Автор: Анастасия Рокитна

Польская энергетическая компания PGNiG закупила груз сжиженного природного газа США для поставки к украинской границе. Газ отправят для американо-украинской компании Energy Resources of Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт концерна.

Танкер с американским СПГ прибудет к терминалу имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсце в конце февраля этого года. ERU получит приобретенное топливо на границе между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года.

"Это очередние поставки американского СПГ в Украину, осуществленные компанией PGNiG в сотрудничестве с ERU, которая является нашим стратегическим торговым партнером на украинском рынке. Хорошие отношения, построенные годами, особенно важны сейчас, в период большой турбулентности на газовом рынке в Европе", - заявил глава правления PGNiG SA Павел Маевский.

В компании отмечают, что эта поставка газа поможет Украине успешно закончить отопительный сезон.

Напомним, Украина и Польша договорились о строительстве газопровода.

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ПольшаУкраинаСоединенные Штаты Америки