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PGNiG уклала контракт на поставку 2 млрд куб. м СПГ на рік з американською Cheniere

Новини » Фінанси    08.11.2018 - 11:02
Фото: PGNiG (pgnig.pl)
Фото: PGNiG (pgnig.pl)

Довгострокова угода почне діяти з 2019 року

Польська державна компанія PGNiG підписала 24-річний контракт на постачання зрідженого природного газу з американською компанією Cheniere Energy. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публикацию компанії.

Згідно з контрактом, в 2019-2022 роках загальний обсяг поставок складе близько 0,52 млн тонн СПГ (близько 0,7 млрд кубометрів після регазифікації). Проте в 2023-2042 роках загальний обсяг імпорту досягне приблизно 29 млн тонн (близько 39 млрд кубометрів після регазифікації), що означає, що до 2023 року PGNiG буде купувати близько 1,45 млн тонн СПГ щорічно (близько 1,95 млрд кубометрів після регазифікації).

Поставки будуть здійснюватися на LNG термінал в Свіноуйсьце.

Cheniere Energy, Inc. є провідним виробником та експортером скрапленого природного газу (СПГ) в США

Нагадаємо, що в жовтні польська державна компанія PGNiG підписала два довгострокових контракти на постачання СПГ з американськими компаніями Calcasieu Pass Global Venture і Venture Global LNG Plaquemines. Кожен контракт передбачає постачання в Польщу близько 1 млн тонн скрапленого газу на рік протягом 20 років. Поставки будуть здійснюватися через американські термінали, будівництво яких планується завершити в 2022-2023 роках.

Зазначимо, що на початку жовтня 2018 року польська компанія Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) підписала контракт з Energy Resources of Ukraine на поставку газу оператору газотранспортної системи "Укртрансгазу". Договір передбачає поставку понад 200 млн куб. м газу з жовтня 2018 року по 1 травня 2019 року. Сировина буде використовуватися для власних потреб "Укртрансгазу". За словами віце-президента PGNiG з комерційних питань Мачея Воняка, компанія пропонує клієнтам газ з різних джерел і напрямків, включаючи СПГ з Катару, США або Норвегії, газ з європейських ринків і газ, який видобуває PGNiG в Польщі.

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