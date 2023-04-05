Польская PKN Orlen расторгла все нефтяные контракты с Россией
Компания PKN Orlen расторгла контракт с российской "Татнефтью" без уплаты каких-либо штрафов, после того, как Москва приостановила поставки нефти в Польшу.
Об этом заявил глава польской компании Даниэль Обайтек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Поставки по трубопроводу "Дружба" были прекращены в феврале, всего через день после того, как Польша поставила Украине свои первые танки Leopard-2.
Польша обязалась прекратить использование российской нефти к концу 2022 года, когда истекал срок действия долгосрочного контракта PKN с "Роснефтью". Срок действия соглашения с "Татнефтью" истекал в 2024 году.
"Эти контракты больше не существуют. Срок действия контракта с "Роснефтью" истек в январе, мы его не продлевали", - сказал Обайтек.
По его словам, после прекращения поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" у PKN появился аргумент о расторжении контракта. "На этом основании мы расторгли этот контракт без штрафных санкций", - сообщил он.
Обайтек сказал, что контракт был расторгнут "несколько дней назад".
После вторжения в Украину и до того, как Европейский Союз ввел эмбарго на морские поставки из России, PKN прекратила закупать российскую нефть и топливо, перевозимые по морю.
Обайтек заявил, что портфель поставок теперь включает нефть из Западной Африки, Средиземноморья, Персидского залива и Мексиканского залива. У PKN также есть контракт на поставку с Saudi Aramco от 2022 года.
Напомним, в конце февраля PKN Orlen заявила, что Россия остановила поставки нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", которая ведет в Польшу.
После этого польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал, что импорт российской нефти в страну сократился почти до нуля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.