Польская PKN Orlen расторгла все нефтяные контракты с Россией

Компания PKN Orlen расторгла контракт с российской "Татнефтью" без уплаты каких-либо штрафов, после того, как Москва приостановила поставки нефти в Польшу.

Об этом заявил глава польской компании Даниэль Обайтек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Поставки по трубопроводу "Дружба" были прекращены в феврале, всего через день после того, как Польша поставила Украине свои первые танки Leopard-2.

Польша обязалась прекратить использование российской нефти к концу 2022 года, когда истекал срок действия долгосрочного контракта PKN с "Роснефтью". Срок действия соглашения с "Татнефтью" истекал в 2024 году.

"Эти контракты больше не существуют. Срок действия контракта с "Роснефтью" истек в январе, мы его не продлевали", - сказал Обайтек.

По его словам, после прекращения поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" у PKN появился аргумент о расторжении контракта. "На этом основании мы расторгли этот контракт без штрафных санкций", - сообщил он.

Обайтек сказал, что контракт был расторгнут "несколько дней назад".

После вторжения в Украину и до того, как Европейский Союз ввел эмбарго на морские поставки из России, PKN прекратила закупать российскую нефть и топливо, перевозимые по морю.

Обайтек заявил, что портфель поставок теперь включает нефть из Западной Африки, Средиземноморья, Персидского залива и Мексиканского залива. У PKN также есть контракт на поставку с Saudi Aramco от 2022 года.