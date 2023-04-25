Польская LOT не пустила на борт самолета российскую теннисистку
Польская авиакомпания LOT не пустила на рейс российской теннисистке Виталию Дьяченко, которая планировала принять участие в турнире на Корсике. Ее маршрут из Каира проходил через Варшаву.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РАР.
В понедельник, 24 апреля, Дяченко в своих соцсетях пожаловалась на Lot. По ее словам, она не смогла вылететь из Каира в Варшаву, а затем в Ниццу. Несмотря на то, что спортсменка имела при себе рекомендательные письма от WTA и ITF, а также письмо от своего родителя, которое родилось в Украине и работает в ООН.
""Со мной обращались как с человеком третьего сорта, я потратила несколько тысяч евро. Теперь я не могу попасть на турнир, потому что нет нормальных авиакомпаний, перевозящих россиян из-за визовых ограничений", - написала она.
Дяченко рассказала, что пыталась воспользоваться услугами другой авиакомпании, Lufthansa. Однако там тоже отказали ей в продаже билета. Там заявили, что Дяченко должна въехать в Шенгенскую зону только через Испанию, выдавшую ей визу.
Как пояснили представители авиакомпании, LOT Polish Airlines не смогла взять на свой рейс гражданку Российской Федерации. Это связано с тем, что было издано распоряжение министра внутренних дел и администрации о временном приостановлении или ограничении пограничного движения на определенных пограничных пунктах пропуска.
"Положениями распоряжения вводятся ограничения на определенных пунктах пересечения границы, в том числе в аэропортах, для граждан Российской Федерации, путешествующих за пределами Шенгенской зоны", - говорится в сообщении.
Отметим, Дяченко занимает 250 место в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA). При этом она не заявляла публично о своем отношении к войне в Украине. Отец Дяченко родился в Украине и работает в структуре ООН в Африке.
Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но при условии нейтралитета. Эта рекомендация касается только одиночных видов спорта.
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