У Варшаві будівлю посольства РФ облили червоною фарбою

У столиці Польщі Варшаві група людей облила червоною фарбою огорожу будівлі російського посольства на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну та військової агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OKO.press .

У понеділок перед будівлею посольства зібралася група з кількох людей. Вони принесли з собою транспарант з написом "Геть фашизм", залишили перед огорожею фотографії руйнувань в Україні та жертв війни.

Потім троє чоловіків дістали пляшки з фарбою, і вилили вміст на огорожу і таблички посольства. Втрутилися поліцейські, і між ними та активістами сталася невелика штовханина.

Також люди поклали на асфальт перед парканом прапор РФ, який також облили фарбою.

Повідомляється, що двох учасників протесту - представників Комітету захисту демократії та "швидкої бригади опозиції" - затримали правоохоронці та доставили в управління.

У Варшаві активісти облили паркан посольства РФ червоною фарбою (фото: oko.press)

Втім, як зазначає tvn24.pl, така інформація поки не підтверджена.

"У зв'язку з інцидентом біля посольства Росії проводяться поліцейські заходи", - коротко повідомила Габріела Путіра з KSP.

У Варшаві облили червоною фарбою огорожу російського посольства (фото: tvnwarszawa.pl)