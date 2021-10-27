Польщу зобов'язали платити по 1 млн євро на день за відмову виконати рішення суду ЄС

Верховний суд Європейського Союзу зобов'язав Польщу платити по 1 млн євро на день. Це штраф за те, що Польща не призупинила діяльність дисциплінарної палати Верховного Суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Польща виявилася втягнутою в давню суперечку з Брюсселем з приводу судових реформ, які, на думку ЄС, підривають незалежність судів. Скандал розгорівся в липні, коли суд Європейського союзу ухвалив призупинити дію дисциплінарної палати.
"У винесеній сьогодні постанові віце-голова трибуналу зобов'язав Польщу платити. штраф у розмірі 1 млн євро на день, рахуючи з дати, коли ця постанова була передана Польщі", - йдеться в заяві суду.
Польща заявила, що скасує палату в рамках більш широких реформ, але ще не представила докладних планів.
Відомо, що Дисциплінарна палата Верховного суду Польщі, яку створили у 2018 році, була центральним елементом суперечливої судової реформи, ініційованої партією "Право і справедливість".
Проте в середині липня цього року Суд ЄС постановив, що дисциплінарна палата ЗС Польщі суперечить правовим нормам Євросоюзу, тому що існують сумніви в її незалежності і позапартійності.
Після чого ЄС дав Варшаві час до середини серпня, щоб виконати це рішення суду, пригрозивши грошовим штрафом.