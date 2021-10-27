Польшу обязали платить по 1 млн евро в день за отказ выполнить решение суда ЕС

Верховный суд Европейского союза обязал Польшу платить по 1 млн евро в день. Это штраф за то, что Польша не приостановила деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Польша оказалась втянутой в давний спор с Брюсселем по поводу судебных реформ, которые, по мнению ЕС, подрывают независимость судов. Скандал разгорелся в июле, когда суд Европейского союза постановил приостановить действие дисциплинарной палаты.

"В вынесенном сегодня постановлении вице-председатель Трибунала обязал Польшу платить. штраф в размере 1 млн евро в день, считая с даты, когда это постановление было передано Польше", - говорится в заявлении суда.

Польша заявила, что упразднит палату в рамках более широких реформ, но еще не представила подробных планов.