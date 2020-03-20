З Польщі повертаються додому ще понад 600 українців, - МЗС

З польського Перемишля вирушив четвертий за сьогодні спеціальний потяг з громадянами України, які опинилися заблокованими на території Євросоюзу через заходи протидії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства закордонних справ у Facebook.

Так, спеціальним потягом з Перемишля в Україну повертаються ще 614 українських громадян. Загалом сьогодні з Польщі було евакуйовано понад 2 тисячі українців.

"Загалом ці рейси допомогли дістатися до України 2402 громадянам. Ще один рейс з Перемишля заплановано на вечір", - зазначили в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила декілька спеціальних рейсів з Перемишля в Київ для евакуації українців з Європейського союзу. Сьогодні з Польщі в Україну спеціальними рейсами вже повернулися понад тисяча українців.

Також РБК-Україна писало, що станом на 20 березня понад 60 українських громадян евакуювали з Хорватії в Україну. Ще понад півсотні українців продовжують перебувати в Хорватії.

Додамо, з початку закриття кордонів через пандемію коронавірусу в Україну було евакуйовані понад 50 тис. громадян. На сьогодні заплановано понад 40 авіарейсів, які повернуть додому ще 8 тисяч українців.