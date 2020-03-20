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Україна вже евакуювала понад 50 тис. громадян

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 12:50
Україна вже евакуювала понад 50 тис. громадян
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Сьогодні до країни повернуться ще кілька тисяч українців

З початку карантину в Україні через пандемію коронавірусу до країни були евакуйовані понад 50 тис. громадян. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, за останні п'ять днів Україна повернула понад 50 тисяч співвітчизників.

"На сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще 8 тисяч українців. Вчора у мене була розмова з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, ми домовилися про взаємну евакуацію українців з Канади і канадців з України", - зауважив Зеленський.

Він також підкреслив, що з Угорщиною і Польщею домовилися про транзитні коридори, якими українці зможуть повернутися додому.

" Ми співпрацюємо з Польською залізницею, і сьогодні з Перемишля вирушать п'ять потягів, які доставлять близько 3 тисяч громадян. На завтра запланований поїзд, який поверне українців з Литви та Латвії", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні в Україну двома евакуаційними поїздами з Польщі повернулися понад 1150 громадян. Евакуйовані проходять опитування і температурний скринінг.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що в Україну з-за кордону повернуть ще 10 тисяч громадян.

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