З Польщі спецпотягами повернулися понад 1100 українців

В Україну евакуаційними поїздами з Польщі повернулися понад 1150 українців на тлі спалаху пандемії коронавірусу в світі. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Наголошується, що це українці і двоє іноземців прибутку двома поїздами вранці 20 березня. Це перші спецпотягу, які евакуюють українських громадян з інших країн.

При цьому ні у кого з прибулих в Україну не зафіксували підвищеної температури, також вони не скаржилися на самопочуття.

"Всім пасажирам виміряли температуру. Крім температурного скринінгу та опитування про стан здоров'я, всім роздали пам'ятки. Кожен прибулий підписав добровільну згоду на проведення протиепідемічних і профілактичних заходів", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що "Укрзализныця" скоротила кількість поїздів для евакуації українців з Польщі. Спочатку передбачалося, що таких поїздів буде чотири, однак пізніше в українському уряді повідомили, що 20 березня евакуація українців з Польщі буде здійснюватися трьома поїздами.

Також міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що в Україну з-за кордону повернуть ще 10 тисяч громадян. Евакуація запланована на 20 березня 47 авіарейсами.