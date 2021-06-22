У Польщі заявили про причетність спецслужб Росії до нещодавньої кібератаки

Речник польського міністра-координатора спецслужб Станіслав Зарін заявив, що до нещодавньої кібератаки на міністрів та депутатів Польщі причетні спецслужби Росії. Кібернапади були здійснені хакерською групою UNC1151.
Про це повідомило агентство Associated Press.
Причетність до кібератаки цієї хакерської групи підтвердили Військова інформаційна служба та Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Ця хакерська група співпрацювала з російськими спецслужбами.
"Служби мають у своєму розпорядженні інформацію, яка підтверджує зв'язок агресорів з російськими спецслужбами", - сказав Зарін.
Представник польського уряду додав, що близько 100 з понад 4 тисяч акаунтів, які потрапили під кібератаку, належать колишнім та чинним членам уряду, парламентарям та представникам адміністрації. Цей напад він назвав "кампанією з дестабілізації політичної діяльності в Центральній Європі".
Нагадаємо, спочатку було відомо, що кібератаку на Польщі здійснили з території Росії, але про причетність російських спецслужб інформації не було.