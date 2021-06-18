В Україні здіснили понад 50 тисяч кібератак за тиждень. Серед них - на вебресурси Зеленського
Фото: в Україні здійснили понад 50 тисяч атак на державні інформаційні ресурси (freepik.com)
Фахівці Держспецзв'язку з 9 по 15 червня заблокували понад 50 тисяч атак на державні інформаційні ресурси. Це на 17% більше, ніж попереднього тижня.
Так, системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет:
- заблоковано 50 571 атака різних видів, що на 17% більше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (98%)
- заблоковано 19 DDoS-атак. Переважно на вебресурси президента України.
Системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксовано 1 177 118 підозрілих подій.
- спроб отримання прав користувача - 49%
- спроб отримання прав адміністратора - 22%
- порушень корпоративної політики безпеки - 8%
- підозрілого виконувального коду - 8%
- застосування нестандартних протоколів - 8%
Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 4 384 кіберінцидентів.