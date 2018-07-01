У Польщі заявили, що не підписували угоду щодо мігрантів з Німеччиною

Раніше підписання цього документа спростували Чехія і Угорщина

У Польщі повідомили, що не підписували угоди з Німеччиною про прискорене видворення біженців. Про це заявив представник польського МЗС у суботу, 30 червня, передає DW.

"Немає ніяких нових угод, які стосувалися б прийому шукачів притулку від країн-членів ЄС", - сказав він.

Заява з’явилася у відповідь на повідомлення про те, що Польща зазначена серед 14 країн у документі, в якому підбиваються підсумки переговорів у Брюсселі з проблеми мігрантів.

У документі йдеться, зокрема, про прискорення висилки мігрантів, чиї історії підпадають під дію Дублінської угоди.

Як зазначає видання, до Іспанії і Греції, які раніше погодилися з планом Меркель, приєдналися Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Литва, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Португалія і Швеція.

У неділю, 1 липня, в Німеччині очікується офіційна заява щодо розв'язання політичної кризи навколо міграційної проблеми.

Нагадаємо, раніше в Чехії та Угорщині, також згаданих серед 14 країн, що нібито підписали угоду щодо біженців, заявили, що не домовлялися з Німеччиною про участь у процедурі висилки мігрантів, зареєстрованих в інших країнах ЄС.