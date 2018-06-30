Чехія та Угорщина заперечують угоду з Німеччиною щодо мігрантів

Прем'єр Чехії підкреслив, що з цього приводу не планується жодних переговорів

У Чехії та Угорщині заявили, що не домовлялися з Німеччиною про участь у процедурі висилки з останньої мігрантів, зареєстрованих в інших країнах Європейського союзу (ЄС). Про це повідомляє видання DW.

"Це тривожне повідомлення - повна дурість. Німеччина не зверталася до нас, і нині я не став би підписувати таку угоду", - підкреслив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш у ході візиту до Франції.

За його словами, з цього приводу не планується жодних переговорів.

"Причин для цього немає. Ми це рішуче відкидаємо", - сказав Бабіш, говорячи про можливість прийняття мігрантів з німецького кордону.

У свою чергу, представник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що Будапешт не укладав з Берліном жодних домовленостей з питань біженців. У розмові з агентством Reuters він назвав неможливою ситуацію, "щоб мігранти опинилися в Угорщині, попередньо не в'їхавши до будь-якої іншої країни ЄС".

"2015 року Німеччина намагалася зробити нас першою країною в'їзду, і ми від цього ще тоді відмовилися", - підкреслив представник уряду Угорщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилася з 14 країнами про прискорення процедури повернення мігрантів, які намагаються в'їхати до Німеччини, серед яких Чехія та Угорщина.