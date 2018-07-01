В Польше заявили, что не подписывали соглашение по мигрантам с Германией

Ранее подписание данного документа опровергли Чехия и Венгрия

В Польше сообщили, что не подписывали соглашения с Германией об ускоренной высылке беженцев. Об этом заявил представитель польского МИД в субботу, 30 июня, передает DW.

"Нет никаких новых соглашений, которые касались бы приема просителей убежища от стран-членов ЕС", - сказал он.

Заявлени последовало в ответ на сообщение о том, что Польша указана среди 14 стран в документе, в котором подводятся итоги переговоров в Брюсселе по проблеме мигрантов.

В документе, в частности, идет речь об ускорении высылки мигрантов, чьи истории подпадают под действие Дублинского соглашения.

Как отмечает издание, к Испании и Греции, ранее согласившихся с планом Меркель, присоединились Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Швеция.

В воскресенье, 1 июля, в Германии ожидается официальное заявление по разрешению политического кризиса вокруг миграционной проблемы.

Напомним, ранее в Чехии и Венгрии, также упомянутых среди 14 стран, якобы подписавших соглашение по беженцам, заявили, что не договаривались с Германией об участии в процедуре высылки мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС.