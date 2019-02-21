У Польщі заявили, що не змінили негативне ставлення до "Північного потоку-2"

Прийняті зміни до газової директиви не змінили позицію Польщі

Принятые 20 февраля Комитетом постоянных представителей государств ЕС изменения к Газовой директиве не изменят негативной позиции Польши в отношении этой инвестиции. Об этом заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Министр подчеркнул, что проект делит Евросообщество, увеличивает зависимость ЕС от российского газа и позволит России обойти Украину как маршрут поставки.

"Хотя, благодаря нашим решительным усилиям, достигнутый компромисс в деле директивы охватит проект Nord Stream 2, однако принятые положения не меняют негативного отношения Польши к этой инвестиции, которая, по нашему мнению, изначально была антиевропейской", - заявил министр.

Он добавил, что согласие на изменения в директиве не следует воспринимать как согласие на строительство самого газопровода.

"Европейская солидарность предписывает прекратить действия, которые являются очень вредными для Центральной и Восточной Европы и Юга, и которые должны служить интересам избранных. Проект газопровода Nord Stream 2 нужно рассматривать не только в энергетическом плане, но также как угрозу для безопасности граждан всей Европы", - считает Тхужевский.

Он выразил удовлетворение, что удалось достичь договоренности еще до завершения каденции Европейского парламента, а новейшие решения "завершают полуторагодичные усилия польской дипломатии и переговорной группы Министерства энергетики".

Напомним, Комитет постоянных представителей государств ЕС в среду, 20 февраля, утвердил проект изменений в газовом законодательстве Евросоюза.

После этого глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия после запуска газопровода "Северный поток-2" организует новую газовую войну.