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Держави ЄС затвердили зміни до Газової директиви по "Північному потоку-2"

Новини » Енергетика    20.02.2019 - 22:03
Держави ЄС затвердили зміни до Газової директиви по "Північному потоку-2"
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

За проект проголосували 27 держав, Болгарія утрималася

Комітет постійних представників держав ЄС у середу, 20 лютого, затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche WeIIе.

Як зазначається, у разі їх остаточного ухвалення дія Газової директиви Євросоюзу поширюватиметься на газопроводи з третіх країн, включно з "Північним потоком-2".  

За даними джерел DW, за проект проголосували 27 держав, Болгарія утрималася. Текст було погоджено без змін. Йдеться про текст, погоджений 12 лютого під час переговорів представників Ради ЄС, Європарламенту та Єврокомісії.

Повідомляється, що для остаточного затвердження потрібне ще голосування Ради ЄС з енергетики, наступне засідання якої заплановане на 4 березня, а також Європарламенту. Очікується, що євродепутати розглянуть питання на пленарній сесії у квітні.

Зміни передбачають поширення дії Газової директиви (частина Третього енергопакета ЄС) на газопроводи з третіх країн, але лише на ті секції, які розташовані на території та у територіальних водах країни, де труба підключається до газотранспортної системи Євросоюзу. У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме - під наглядом Єврокомісії - Німеччина.

РБК-Україна писало, Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газового проекту "Північний потік-2" і досягли компромісу по Газовій директиві.

Раніше повідомлялося, що компанія-оператор російського проекту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG уклала близько 700 км з 1224 км газопроводу

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