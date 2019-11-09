У Польщі за запитом РФ затримали українського активіста

У Польщі за запитом Російської Федерації затримали співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової Facebook.

Як повідомила Денісова, Мазура затримали на прикордонному пункті "Дорогуськ" в Польщі.

"За наявною інформацією, до нього не допускають українського консула і не надають адвоката. У понеділок, 11 листопада, у місті Холм буде вирішуватися питання про укладення нашого колеги під варту з метою екстрадиції в Росію", - написала омбудсмен.

Денісова звернулася до Міністерства закордонних справ України із закликом максимально сприяти звільненню Ігоря Мазура.

Відзначимо, Ігор Мазур є громадським активістом і учасником війни на Донбасі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в п'ятницю, 8 листопада, на контрольному пункті пропуску "Чаплинка", що на адміністративному кордоні з Кримом, затримали кримську татарку Айше Сеитмуратову. Після утримання протягом години Сеитмуратову відпустили.

Також повідомлялося, що 8 листопада в окупованому Криму "суд" продовжив арешт 7 активістам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Активістам Якиму Бекірову, Яшару Муэдинову, Иззэте Абдуллаєвої, Асану Яникову, Сервету Газієву, Меджиту Абдурахманову і Владлену Абдулкадырову продовжили арешт до 15 лютого 2020 року.