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У Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів з Іраку та Єгипту

Автор: Іванна Шовкун

Поліція Польщі затримала українця, який перевозив нелегалів. У чоловіка в авто виявили шістьох громадян Іраку та одного громадянина Єгипту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Авто українця марки Volkswagen Sharan зупинили вночі в місті Нова-Суль. При цьому в салоні було семеро мігрантів у віці від 23 до 27 років. Ймовірно, вони прямували у бік кордону з Німеччиною.

"Судовий розгляд за їх участю нині триває. 30-річний громадянин України почув звинувачення за частиною 3 статті 264 Кримінального кодексу, яка полягає в організації незаконного перетину кордону для інших людей. Йому загрожує 8 років в'язниці", - розповів прес-секретар Любуської. поліції Марчін Малудій.

Фото: українець перевозив мігрантів у Польщі (lubuska.policja.gov.pl)

Він додав, що мігрантів передадуть прикордонникам, які вирішать їхню подальшу долю.

Нагадаємо, польські спецслужби впевнені, що штурмом на білорусько-польському кордоні керували Білоруссю. Головним координатором вважають генерал-майора, заступника голови Прикордонної служби Білорусі Романа Подлінєва.

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