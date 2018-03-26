Пожежа в Кемерово: в МЗС заявляють, що українців серед постраждалих немає

У трагедії в Кемерово українці не постраждали, - МЗС

За попередніми даними, громадян України немає серед загиблих або постраждалих в результаті пожежі в торговому центрі в російському Кемерово. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, повідомляється, що у зв'язку із запитом української сторони стало відомо, що попередньо даних про постраждалих в зв'язку з пожежею українців немає.

"Консул в Новосибірську перевіряє, могли б бути серед загиблих або постраждалих в результаті пожежі в Кемерово громадяни України. За останніми даними представника управління МНС в Кемеровській області, українців немає серед загиблих або постраждалих", - сказав Кирилич

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, консульська служба Міністерства закордонних справ України перевіряла, чи є українці серед загиблих в результаті пожежі в Кемерово (Росія).

Також, пізніше, російські слідчі прозвітували про пожежу в Кемерово.