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Інтерв'ю

Пожежа в Кемерово: в МЗС заявляють, що українців серед постраждалих немає

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 21:50
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

У трагедії в Кемерово українці не постраждали, - МЗС

За попередніми даними, громадян України немає серед загиблих або постраждалих в результаті пожежі в торговому центрі в російському Кемерово. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, повідомляється, що у зв'язку із запитом української сторони стало відомо, що попередньо даних про постраждалих в зв'язку з пожежею українців немає.

"Консул в Новосибірську перевіряє, могли б бути серед загиблих або постраждалих в результаті пожежі в Кемерово громадяни України. За останніми даними представника управління МНС в Кемеровській області, українців немає серед загиблих або постраждалих", - сказав Кирилич

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, консульська служба Міністерства закордонних справ України перевіряла, чи є українці серед загиблих в результаті пожежі в Кемерово (Росія).

Також, пізніше, російські слідчі прозвітували про пожежу в Кемерово.

Російські слідчі прозвітували про пожежу в Кемерово У Харкові горів торговий центр
Теги публікації: МЗС, пожежа, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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