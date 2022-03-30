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США підтримали країни, які вислали російських дипломатів-шпигунів

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Середа 30 березня 2022 02:58
США підтримали країни, які вислали російських дипломатів-шпигунів Фото: у США прокоментували висилку різними країнами російських дипломатів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Державному департаменті США відреагували на масову висилку в різних країнах російських дипломатів, які були пов'язані зі спецслужбами та викриті в шпигунстві. У Штатах вітають такі кроки держав-партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби Держдепу.

"Сполучені Штати вітають недавню висилку російських розвідників нашими партнерами в Європі і в усьому світі. Як підкреслюють наші партнери, ці дії є відповіддю на дії цих осіб, що суперечать їх дипломатичному статусу, і на агресію Російської Федерації в Україні", - йдеться в релізі.

Вашингтон відзначив єдність США з країнами-партнерами в захисті їх національної безпеки від розвідувальних загроз з боку Росії та від загроз демократії.

"Ми продовжуємо згуртовано підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Сполучені Штати сповнені рішучості працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб здійснювати тиск на Російську Федерацію і захищати наші спільні національні інтереси від дій Російської Федерації", - вказується в заяві.

Раніше повідомлялося, що протягом березня з країн Євросоюзу вислали понад 100 співробітників посольств РФ.

Нагадаємо, що Польщу покинули всі оголошені персонами нон грата 45 російських дипломатів. 29 березня Бельгія, Нідерланди, Ірландія і Чехія вислали зі своїх країн 43 російських дипломатів за підозрою в шпигунстві. За день до цього Північна Македонія оголосила 5 російських дипломатів персонами нон грата і зобов'язала покинути країну.

Крім того, через підозру у шпигунстві Німеччина також оголосила персоною нон грата російського дипломата.

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