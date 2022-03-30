США підтримали країни, які вислали російських дипломатів-шпигунів

У Державному департаменті США відреагували на масову висилку в різних країнах російських дипломатів, які були пов'язані зі спецслужбами та викриті в шпигунстві. У Штатах вітають такі кроки держав-партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби Держдепу.

"Сполучені Штати вітають недавню висилку російських розвідників нашими партнерами в Європі і в усьому світі. Як підкреслюють наші партнери, ці дії є відповіддю на дії цих осіб, що суперечать їх дипломатичному статусу, і на агресію Російської Федерації в Україні", - йдеться в релізі.

Вашингтон відзначив єдність США з країнами-партнерами в захисті їх національної безпеки від розвідувальних загроз з боку Росії та від загроз демократії.

"Ми продовжуємо згуртовано підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Сполучені Штати сповнені рішучості працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб здійснювати тиск на Російську Федерацію і захищати наші спільні національні інтереси від дій Російської Федерації", - вказується в заяві.