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У Польщі затримали підозрюваного в шпигунстві на користь РФ

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Польща, Четвер 25 листопада 2021 10:47
У Польщі затримали підозрюваного в шпигунстві на користь РФ Фото: у Польщі затримали підозрюваного в шпигунстві на користь РФ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Агентство внутрішньої безпеки Польщі ABW заявило про затримання чоловіка за підозрою в шпигунстві на користь РФ. Суд призначив йому тримісячний арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ABW.

"Співробітниками Агентства внутрішньої безпеки затримано громадянина Польщі, підозрюваного у шпигунстві", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, докази вказують на те, що затриманий 66-річний громадянин підозрюється в ініціюванні шпигунської діяльності на користь Росії та співпраці з іншою людиною, яка раніше була заарештована по цій же справі.

Разом з тим, затриманий підтримував шпигунську діяльність російської розвідки ФСБ та "діяв на шкоду інтересам Республіки Польща".

Як розповіли ABW, затримання сталося 21 листопада 2021 року у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

В ході обшуку за місцем проживання затриманого були виявлені предмети і документи, які підтверджують його причетність до шпигунства, і є речовим доказом.

Втім, сам чоловік не визнав себе винним за пред’явленими йому звинуваченнями.

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