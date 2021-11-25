У Польщі затримали підозрюваного в шпигунстві на користь РФ

Агентство внутрішньої безпеки Польщі ABW заявило про затримання чоловіка за підозрою в шпигунстві на користь РФ. Суд призначив йому тримісячний арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ABW.

"Співробітниками Агентства внутрішньої безпеки затримано громадянина Польщі, підозрюваного у шпигунстві", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, докази вказують на те, що затриманий 66-річний громадянин підозрюється в ініціюванні шпигунської діяльності на користь Росії та співпраці з іншою людиною, яка раніше була заарештована по цій же справі.

Разом з тим, затриманий підтримував шпигунську діяльність російської розвідки ФСБ та "діяв на шкоду інтересам Республіки Польща".

Як розповіли ABW, затримання сталося 21 листопада 2021 року у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

В ході обшуку за місцем проживання затриманого були виявлені предмети і документи, які підтверджують його причетність до шпигунства, і є речовим доказом.

Втім, сам чоловік не визнав себе винним за пред’явленими йому звинуваченнями.