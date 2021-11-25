ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Новина українською →
Польша, Четверг 25 ноября 2021 10:47
В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ Фото: в Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Агентство внутренней безопасности Польши ABW заявило о задержании мужчины по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Суд назначил ему трехмесячный арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба ABW.

"Сотрудниками Агентства внутренней безопасности задержан гражданин Польши, подозреваемый в шпионаже", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, доказательства указывают на то, что задержанный 66-летний гражданин подозревается в инициировании шпионской деятельности в пользу России и сотрудничестве с другим человеком, который ранее был арестован по этому же делу.

Вместе с тем, задержанный поддерживал шпионскую деятельность российской разведки ФСБ и "действовал в ущерб интересам Республики Польша".

Как рассказали ABW, задержание произошло 21 ноября 2021 года в Варминско-Мазурском воеводстве.

В ходе обыска по месту жительства задержанного были обнаружены предметы и документы, подтверждающие его причастность к шпионажу, и являющиеся вещественным доказательством.

Однако, сам мужчина не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Задержание
NEWS
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
DAILY
Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт: Мы победим пандемию, когда вакцинируем свыше 70% людей
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт: Мы победим пандемию, когда вакцинируем свыше 70% людей